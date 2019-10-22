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Факти / Спорт

Лунін потрапив у десятку претендентів на приз Kopa Trophy

France Football назвав імена претендентів на нагороду Kopa Trophy 2019.

Kopa Trophy

Журнал France Football оголосив претендентів на нагороду Kopa Trophy, яка вручається найкращому молодому гравцю сезону (не старше 21 року).

До десятки номінантів цьогоріч потрапив чемпіона світу U-20, гравець Вальядоліда та збірної України Андрій Лунін.

До першої п’ятірки, яку оголосили, потрапили: Жоао Феліш (Атлетіко Мадрид, Португалія), Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд, Англія), Мойзе Кін (Евертон, Італія), Самуель Чуквуезе (Вілльяреаль, Нігерія), Лі Канг Ін (Валенсія, Південна Корея).

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До другої п’ятірки увійшли: Маттейс де Лігт (Ювентус, Нідерланди), Вінісіус (Реал Мадрид, Бразилія), Кай Хавертс (Байєр, Німеччина), Маттео Гендузі (Арсенал, Франція), Андрій Лунін (Вальядолід, Україна).

До списку не включили володаря Kopa Trophy 2018 Кіліана Мбаппе, якому зараз 20 років. У France Football пояснили, що номінантами на трофей можуть бути лише футболісти, які народилися не раніше 1 січня 1999 року, а Мбаппе народився 20 грудня 1998 року.

Церемонія вручення статуетки відбудеться 2 грудня.

Факти ICTV раніше писали, що букмекери дали прогноз на матч Шахтар – Динамо Загреб у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Джерело: France Football

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