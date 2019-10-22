France Football назвав імена претендентів на нагороду Kopa Trophy 2019.

Журнал France Football оголосив претендентів на нагороду Kopa Trophy, яка вручається найкращому молодому гравцю сезону (не старше 21 року).

До десятки номінантів цьогоріч потрапив чемпіона світу U-20, гравець Вальядоліда та збірної України Андрій Лунін.

До першої п’ятірки, яку оголосили, потрапили: Жоао Феліш (Атлетіко Мадрид, Португалія), Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд, Англія), Мойзе Кін (Евертон, Італія), Самуель Чуквуезе (Вілльяреаль, Нігерія), Лі Канг Ін (Валенсія, Південна Корея).

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До другої п’ятірки увійшли: Маттейс де Лігт (Ювентус, Нідерланди), Вінісіус (Реал Мадрид, Бразилія), Кай Хавертс (Байєр, Німеччина), Маттео Гендузі (Арсенал, Франція), Андрій Лунін (Вальядолід, Україна).

Among the 10 Kopa Trophy nominees Matthijs de Ligt @juventusfc Vinicius Jr @realmadrid Kai Havertz @bayer04fussball Matteo Guendouzi @Arsenal Andrei Lounine @realvalladolid#kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/OOgQt1KJ0u — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

До списку не включили володаря Kopa Trophy 2018 Кіліана Мбаппе, якому зараз 20 років. У France Football пояснили, що номінантами на трофей можуть бути лише футболісти, які народилися не раніше 1 січня 1999 року, а Мбаппе народився 20 грудня 1998 року.

Церемонія вручення статуетки відбудеться 2 грудня.

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