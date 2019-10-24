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Факти / Спорт

Найкрасивіша футболістка світу оголосила про свою вагітність

Чемпіонка світу з футболу Алекс Морган повідомила, що невдовзі стане мамою.

Алекс Морган и Сервандо Карраско

Алекс Морган з чоловіком Сервандо Карраско повідомили, що очікують на первістка.

— Ми вже любимо її, хоча вона ще не з’явилася. Новий член сім’ї Карраско, незабаром, – написала Алекс в Instagram.

Пара очікує на появу дитини у квітні наступного року. УЗД показало, що у подружжя буде дівчинка. Карраско та Морган вже активно готують до появи малюка на світ – купують одяг для первістка та влаштовують пам’ятні фотосесії.

Найкрасивіша футболістка світу оголосила про свою вагітність / 4 фотографии

Алекс та Сервандо познайомилися ще у студентські роки, а у 2014 році побралися. Карраско також футболіст і виступає разом зі Златаном Ібрагімовичем у Лос-Анджелес Гелаксі.

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Алекс Морган неодноразово називали найкрасивішою футболісткою планети. Цьогоріч разом зі збірною США Алекс стала чемпіонкою світу, який проходив у Франції.

У фіналі американки обіграли команду Нідерландів. Також Морган потрапила до номінанток на премію Золотий м’яч 2019.

ФотоAlex MorganServa

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