У ніч проти 14 травня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак останніх тижнів. Під комбінованим ударом ракет і дронів опинилися Київ та область, Одещина, Харківщина і Полтавщина.

У столиці є загиблі та десятки постраждалих, рятувальники продовжують розбирати завали у житловому будинку.

Паралельно на міжнародній арені Угорщина вперше викликала російського посла через атаку РФ на Закарпаття, а ВАКС обрав запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Масована атака на Київ

У ніч проти 14 травня Росія завдала комбінованої атаки на Київ ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у різних районах столиці майже всю ніч.

Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом’янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

За даними ДСНС, найбільші руйнування зафіксовані у Дарницькому районі. Там російський удар влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, через що обвалилися конструкції.

Рятувальникам вдалося врятувати 27 людей, однак пошукові роботи тривали до ранку — під завалами залишалися люди. Саме у Дарницькому районі деблокували тіло третьої загиблої людини.

Станом на ранок відомо про трьох загиблих та щонайменше 40 постраждалих, серед яких двомісячна дитина.

Загалом у Києві пошкоджені 11 багатоповерхових будинків, 27 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві АЗС, бізнес-центр та станція техобслуговування.

Крім того, після атаки на лівому березі столиці спостерігалися перебої з водопостачанням.

Атака на Київську область

Під масованим ударом цієї ночі опинилася і Київська область. Наслідки російської атаки зафіксували одразу у шести районах регіону.

У Бучанському районі через падіння уламків спалахнула складська будівля та два автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджені три приватні будинки, а у Броварському — житлові будинки, підприємство та автомобіль.

Найбільше постраждав Бориспільський район. Там пошкоджено багатоповерхівку, підприємство, господарські споруди, приватний будинок та шість автомобілів.

Поранення дістали п’ятеро людей, серед них трирічна дитина. Двох людей із осколковими пораненнями госпіталізували.

У Фастівському районі пошкоджена багатоповерхівка, а у Білоцерківському — приватний будинок. Ще дві жінки дістали травми та гостру реакцію на стрес.

Атака на Одеську область

Російські війська двічі за ніч атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Під ударом опинилася портова інфраструктура регіону. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт.

На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Також пошкоджень зазнала житлова багатоповерхівка — в одному з будинків пошкоджено поверх.

За даними прокуратури, постраждали двоє чоловіків віком 33 та 70 років. Їх госпіталізували до лікарні.

Атака на Харків

Пізно ввечері 13 травня та вже зранку 14 травня російські війська атакували Харків безпілотниками.

Удари зафіксували у Новобаварському, Основ’янському, Шевченківському та Салтівському районах міста.

В Основ’янському районі дрон влучив у гаражний кооператив. Також пошкоджень зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

За даними Олега Синєгубова, по медичну допомогу звернулися 18 людей. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Ще кілька жінок дістали гостру реакцію на стрес після ударів по Салтівському району.

Удар по Кременчуцькому району

У Полтавській області внаслідок нічної атаки на Кременчуцький район пошкоджено промисловий об’єкт, складські приміщення та приватну забудову.

Зокрема, пошкоджень зазнало технологічне обладнання одного з підприємств.

Також руйнування зафіксували на території автотранспортного підприємства — пошкоджені транспортні засоби та склади.

Окрім цього, пошкоджені житлові будинки на двох різних локаціях району.

Без газопостачання після атаки залишилися близько тисячі абонентів. Ще понад дві тисячі споживачів залишилися без світла через негоду.

Угорщина вперше викликала російського посла

Міністерство закордонних справ Угорщини вперше від початку повномасштабної війни викликало російського посла через атаку РФ на Закарпаття.

Новий прем’єр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що уряд рішуче засуджує російський удар по Закарпатській області.

Причиною виклику посла стала одна з наймасованіших атак на регіон, під час якої було пошкоджено промисловий об’єкт та трансформатор на залізничній станції.

Суд арештував Андрія Єрмака

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Суд постановив взяти його під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн.

Єрмака підозрюють у справі про легалізацію коштів через будівництво елітного котеджного містечка під Києвом.

За версією слідства, упродовж кількох років через проєкт було відмито майже $9 млн.

У разі внесення застави на Єрмака покладуть низку обов’язків, серед яких — носіння електронного браслета та заборона залишати Київ.

Екскерівник ОП заявляє, що не визнає провину, та вважає звинувачення необґрунтованими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

