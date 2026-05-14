Я приїду в Україну: екссуперник Берінчика викликав на бій Ломаченка
- Кейшон Девіс публічно викликав Ломаченка на бій після чуток про його повернення.
- Американець заявив, що готовий приїхати в Україну.
- Раніше Девіс переміг Дениса Берінчика нокаутом у четвертому раунді.
Непереможний американський боксер Кейшон Девіс, який виступає у легкій вазі, звернувся до Василя Ломаченка, який нібито планує відновити боксерську кар’єру.
Американець заявив, що заради такого бою готовий приїхати в Україну. Його слова наводить Fight Hub TV.
– Лома, проведи свій перший бій після повернення проти мене. Давай, зробімо це. Бийся зі мною, Ломаченко. Я приїду в Україну. Ти легенда, Лома, але якщо ти вирішиш битися зі мною – я тебе нокаутую, як Берінчика, – заявив Кейшон.
“Loma fight me for your first fight back!! Fight me Lomachenko, I’ll go to Ukraine!”- Keyshawn Davis pic.twitter.com/1z67d979Bs
— Fight Hub TV (@FightHubTV) May 13, 2026
У лютому Девіс здолав Джемейна Ортіса, а роком раніше здолав нокаутом Дениса Берінчика у четвертому раунді. Для українця це була перша поразка у профі.
Напередодні журнал The Ring повідомив, що Ломаченко має намір відновити боксерську кар’єру, але зацікавлений лише у “престижних” поєдинках.
Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли нокаутував Джорджа Камбососа в 11-му раунді та завоював титул чемпіона IBF у легкій вазі.
Він вів переговори про бій з Джервонтою Девісом восени 2024 року, але мав проблеми зі спиною, що змусило його оголосити про завершення кар’єри в червні минулого року.