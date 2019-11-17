Букмекери дали прогноз на матч Сербія – Україна у десятому турі відбору до Євро-2020.
Збірна України у неділю, 17 листопада, проведе восьмий матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті на виїзді на стадіоні Райко Мітича у Белграді зіграють проти збірної Сербії.
На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Любіша Тумбаковича. На перемогу збірної Сербії приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.60. Нічийний результат зустрічі — 3.60.
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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Сербія — Україна. Початок о 16:00.
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