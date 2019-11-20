Дієго Марадона залишив посаду головного тренера клубу Хімнасія і Есгріма з Ла-Плати.

Дієго Марадона покинув пост головного тренера аргентинської Хімнасії. Разом зі спеціалістом клуб покинули і його помічники.

— Марадона більше не є головним тренером клубу, – зазначив президент Химнасии Габріель Пеллегріно.

59-річний Марадона очолив Хімнасію у вересні цього року. Під його керівництвом команда здобула лише 3 перемоги і п’ять разів смакувала гіркоту поразки.

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У чемпіонаті Аргентини Хімнасія і Есгріма посідає 22 місце серед 24 команд.

До речі, Федерація футболу Іспанії звільнила Роберто Морено з поста головного тренера і повернула Луїса Енріке.

Джерело: La Nacion