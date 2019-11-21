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Факти / Спорт

Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня за версією WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) назвала трійку претендентів на найкращу тенісистку жовтня.

Элина Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня за версією WTA.

Читайте: Ціціпас переміг на Підсумковому турнірі ATP

Конкуренцію українці складуть її суперниця по фіналу Підсумкового турніру WTA австралійка Ешлі Барті та представниця Білорусі Аріна Соболенко.

У жовтні Еліна дійшла до чвертьфіналу турніру у Пекіні та здобула дві стартові перемоги на Підсумковому турнірі WTA.

Нагадаємо, Світоліна завершила сезон на шостому місці рейтингу WTA.

Джерело: WTA

Фото: Dreamstime

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