21 червня світ відзначає Міжнародний день йоги. Ця давня практика, що поєднує фізичні вправи та дихальні техніки, доволі популярна серед українців і зірки – не виняток.

Співачка та героїня серіаліті Нового каналу Київ 24/7 Skylerr розповіла, чому почала займатися йогою та чи практикує її зараз.

Skylerr про йогу

Йога працює не тільки з тілом, а й з розумом, тому її використовують для зменшення рівня стресу та ментального відновлення.

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Skylerr зізналася, що саме йога допомагає їй тримати внутрішній баланс в умовах напруженого графіка та переїздів. Хоча, додає артистка, це не було “кохання з першого заняття”.

– Я прийшла в йогу більше з цікавості, ніж із великої любові до неї. І спочатку мені було навіть складно – я людина досить емоційна та активна, тому просто сидіти в тиші й концентруватися на диханні було незвично. Але з часом зрозуміла, що саме в цьому і є її цінність, – поділилася співачка.

З часом дискомфорт минув, і йога відкрилася для Skylerr.

– Наші стосунки з йогою не про сувору дисципліну, а про турботу про себе. Іноді саме година йоги допомагає відновитися краще, ніж цілий вихідний, – каже зірка.

Співачка не приховує, що йога не замінює для неї спорт. Проте Skylerr цінує цю практику як спосіб перезавантаження та можливість побути наодинці зі своїми думками після насичених днів.

Нагадаємо, що на 21 червня припадає не лише День йоги, а й День батька в Україні. З нагоди свята ведуча реаліті Нового каналу, співачка Lida Lee поділилася теплим спогадом про подарунок від тата, що чекав на неї після відпочинку в Криму.

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