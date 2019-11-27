Букмекери дали прогноз на матч Зеніт — Ліон у рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Зеніт у середу, 27 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому синьо-біло-голубі на стадіоні Газпром Арена у Санкт-Петербурзі зіграють проти французького Ліона. Початок матчу о 19.55.

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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Сергія Сємака. На перемогу Зеніта приймають ставки з коефіцієнтом 2.06. Успіх французького клубу оцінюють в 3.55. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

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Фото: ФК Зенит, Olympique Lyonnais