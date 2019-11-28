Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола іронічно висловився про майбутнього володаря Золотого м’яча.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола в жартівливій формі відповів BBC на питання про майбутнього володаря Золотого м’яча. Також іспанський спеціаліст пожартував і над системою відеоповторів, від яких часто страждають містяни в АПЛ.

— Я впевнений, що спочатку вони вручать Золотий м’яч Мессі, потім перевірять VAR і передадуть його Ван Дейку, – сказав Гвардіола.

У чий город кинув камінь Гвардіола – Мессі чи системи відеофіксації – залишається здогадуватися.

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Вручення нагороди Золотий м’яч відбудеться на спеціальній церемонії 2 грудня. Серед головних претендентів на нагороду Вірджил ван Дейк, Ліонель Мессі та Криштіану Роналду.

Раніше Факти ICTV писали, що португальський форвард Жоау Феліш став володарем премії Golden Boy 2019.

Джерело: Sport Bible