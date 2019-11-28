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Факти / Спорт

Золотий м’яч вручать Мессі, подивляться VAR і віддадуть Ван Дейку – Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола іронічно висловився про майбутнього володаря Золотого м’яча.

Пеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола в жартівливій формі відповів BBC на питання про майбутнього володаря Золотого м’яча. Також іспанський спеціаліст пожартував і над системою відеоповторів, від яких часто страждають містяни в АПЛ.

— Я впевнений, що спочатку вони вручать Золотий м’яч Мессі, потім перевірять VAR і передадуть його Ван Дейку, – сказав Гвардіола.

У чий город кинув камінь Гвардіола – Мессі чи системи відеофіксації – залишається здогадуватися.

Читайте: Золотий м’яч 2019: хто отримає нагороду (ГОЛОСУВАННЯ)

Вручення нагороди Золотий м’яч відбудеться на спеціальній церемонії 2 грудня. Серед головних претендентів на нагороду Вірджил ван Дейк, Ліонель Мессі та Криштіану Роналду.

Раніше Факти ICTV писали, що португальський форвард Жоау Феліш став володарем премії Golden Boy 2019.

Джерело: Sport Bible

Фото: Getty Images

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