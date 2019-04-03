УЄФА розгляне можливість дискваліфікації команди з турніру через прояви расизму їх фанатами.

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про можливі покарання за прояви вболівальниками расизму.

— Я не бачу більш жорстких санкцій, ніж заборона вболівальникам відвідувати стадіони, матчі за порожніх трибун, штрафи. Якщо порушення носять хронічний характер, ми могли б викинути клуб або збірну з турніру. Все можливо. Але це остання міра. Потрібно позбутися ідіотів, адже футбол — найпопулярніша річ у світі, – заявив Чеферін.

Чеферін додав, що це стосується не лише расизму, але й гомофобії та сексизму.

— Мавпячі ухання, банани на поле, відредаговані фотографії Анни Франк, місця, де жінкам не дозволяють дивитися футбол, не кажучи вже про те, щоб пограти. Це божевілля, – додав бос УЄФА.

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Раніше УЄФА розпочав розслідування з приводу можливого прояву расизму в матчах 1/8 фіналу Ліги Європи між київським Динамо та лондонським Челсі.

Джерело: FourFourTwo