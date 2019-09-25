Президент національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго зробив скандальну заяву.

В Італії за останній рік вдвічі збільшилися прояви расизму та дискримінації, зокрема і на футбольних матчах. Расизм на трибунах став серйозною проблемою на матчах Серії А.

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Масла у вогонь долила скандальна заява президента національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго. Він заявив, що симуляції у футболі є більше серйозною проблемою, аніж расизм.

— Фанати, які знущаються над темношкірими гравцями, не праві. Це неправильна ситуація. Але ще більш неправильно, коли спортсмен, який заробляє €3 млн, театрально падає в штрафній суперника, а потім з радістю пробиває пенальті, – сказав Малаго.

Раніше матч 4-го туру Серії А між Аталантою та Фіорентиною перервали через расистські вигуки з трибун.Жертвою образ расистського змісту став захисник фіалок Далберта.

Раніше фанати Евертона запустили краудфандінговую кампанію зі збору коштів на антирасистський банер для екс-гравця Ювентуса.

Источник: Football Italia

Фото: CIESChannel