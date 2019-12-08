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Факти / Спорт

Вперше з 2017 року: Зоря обіграла Динамо

ФК Зоря переміг київське Динамо з рахунком 2:1 у 17 турі української Прем’єр-ліги.

Вперше з 2017 року: Зоря обіграла Динамо

Зоря обіграла Динамо Київ з рахунком 2:1 у 17 турі УПЛ. Луганчани з перших хвилин пішли в атаку. Перший гол їм вдалося забити у ворота киян на шостій хвилині. Автором гола став Богдан Михайличенко.

22-й хв рахунок у матчі зрівняв Вербич, який пробив точно в кут – 1:1.

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У другій половні поєдинку другу жовту отримав Кадар та залишив поле. Через 4 хв після цього Зоря вдруге вдало пробила ворота киян та вирвалася вперед – 2:1.

Зоря вперше з 2017 року перемогла Динамо і з 34 очками піднялася на 2 сходинку УПЛ.

Раніше Факти ICTV писали, що 24 листопада Динамо з рахунком 3:0 перемогло ФК Маріуполь в матчі  української Прем’єр-ліги.

Фото: zoryaluhansk

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