Букмекери дали прогноз на матч Байєр — Ювентус у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Байєр у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому фармацевти на стадіоні Бай-Арена у Леверкузені зіграють проти туринського Ювентуса. Початок матчу о 22.00.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Петера Боса. На перемогу Байєра приймають ставки з коефіцієнтом 2.10. Успіх італійського клубу оцінюють в 3.50. Нічийний результат зустрічі — 3.65.

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Фото: Bayer 04 Leverkusen, JuventusFC