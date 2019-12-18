Британка Феллон Шеррок стала першою жінкою в історії, яка перемогла чоловіка на чемпіонаті світу з дартсу.

На чемпіонаті світу з дартсу, який проходить зараз у Лондоні, 25-річна Феллон Шеррок увійшла в історію, як перша жінка, яка обіграла чоловіка на ЧС.

У першому колі змагань Шеррок перестріляла свого співвітчизника Теда Еветтса – 3:2.

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Відео вирішального моменту з’явилося у Twitter PDC Darts. З моменту публікації його подивилися майже 4 млн осіб.

SHERROCK MAKES HISTORY. Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship. Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt — PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2019

Чемпіонат світу з дартсу розпочався 13 грудня і триватиме до 1 січня 2020 року. Загальний призовий фонд турніру складає £2,5 млн, переможець отримає – £500 тис.

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