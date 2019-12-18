PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Реакція трибун на перемогу англійки, яка обіграла чоловіка на ЧС з дартсу

Британка Феллон Шеррок стала першою жінкою в історії, яка перемогла чоловіка на чемпіонаті світу з дартсу.

Фэллон Шеррок

На чемпіонаті світу з дартсу, який проходить зараз у Лондоні, 25-річна Феллон Шеррок увійшла в історію, як перша жінка, яка обіграла чоловіка на ЧС.

У першому колі змагань Шеррок перестріляла свого співвітчизника Теда Еветтса – 3:2.

Читайте: Топ-10 найкращих фільмів про футбол

Відео вирішального моменту з’явилося у Twitter PDC Darts. З моменту публікації його подивилися майже 4 млн осіб.

Чемпіонат світу з дартсу розпочався 13 грудня і триватиме до 1 січня 2020 року. Загальний призовий фонд турніру складає £2,5 млн, переможець отримає – £500 тис.

Також Факти ICTV пропонують пригадати безцінну реакцію Мессі та Роналду на промову легенди МЮ Кантона про безсмертя.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Боярин відгамселив наречену: у Британії пара розлучилася через кілька годин після весілля
Боярин відгамселив наречену: у Британії пара розлучилася через кілька годин після весілля
ольга харлан
Українка Харлан здобула золото на етапі Кубку світу
Борис Джонсон
У Британії остаточно підрахували голоси на парламентських виборах
Коли Велика Британія залишить ЄС – дата
Коли Велика Британія залишить ЄС – дата
Борис Джонсон
Вибори до парламенту Британії: партія Джонсона отримала більшість
Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
гимнастка Евгения Асонова
Гімнастка зірвалася з 8-метрової висоти та зламала хребет (18+)
Британці масово скуповують квартири в Парижі – причини
Британці масово скуповують квартири в Парижі – причини
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка