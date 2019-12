На чемпіонаті світу з дартсу, який проходить зараз у Лондоні, 25-річна Феллон Шеррок увійшла в історію, як перша жінка, яка обіграла чоловіка на ЧС.

У першому колі змагань Шеррок перестріляла свого співвітчизника Теда Еветтса – 3:2.

Відео вирішального моменту з’явилося у Twitter PDC Darts. З моменту публікації його подивилися майже 4 млн осіб.

SHERROCK MAKES HISTORY.

Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.

Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2019