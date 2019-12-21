Футболіст Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд разом з мамою взяли участь у різдвяній акції #InTheBox, яку організував гравець.

22-річний форвард МЮ Маркус Рашфорд разом з мамою відвідали три найбільших притулки для безпритульних у Манчестері – Барнабас, Центрпоінт та Лайфшер.

Всього Рашфорди розвезли 1200 коробок з подарунками для малозабезпечених.

— Я дуже пишаюся тим, звідки я родом. А ще тим, як багато в нашому місті людей, яким не все одно. Я такий щасливий і вдячний за всю цю підтримку від кожного, хто допоміг акції #InTheBox зробити світ кращим, – написав Рашфорд в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marcus Rashford (@marcusrashford) 20 Гру 2019 р. о 5:28 PST

Маркус народився у 1997 році і всі 22 роки прожив у Манчестері.

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У нинішньому сезоні Рашфорд провів 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 14-ма забитими м’ячами.

Також Факти ICTV писали, що хавбек збірної України Андрій Ярмоленко з’явився у різдвяному ролику англійського Вест Гема.

Фото: Marcus Rashford