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Факти / Спорт

Санта з Манчестера: Рашфорд з мамою розвезли 1200 подарунків для безпритульних

Футболіст Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд разом з мамою взяли участь у різдвяній акції #InTheBox, яку організував гравець.

Маркус Рашфорд

22-річний форвард МЮ Маркус Рашфорд разом з мамою відвідали три найбільших притулки для безпритульних у Манчестері – Барнабас, Центрпоінт та Лайфшер.

Всього Рашфорди розвезли 1200 коробок з подарунками для малозабезпечених.

— Я дуже пишаюся тим, звідки я родом. А ще тим, як багато в нашому місті людей, яким не все одно. Я такий щасливий і вдячний за всю цю підтримку від кожного, хто допоміг акції #InTheBox зробити світ кращим, – написав Рашфорд в Instagram.

 

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Допис, поширений Marcus Rashford (@marcusrashford)

Маркус народився у 1997 році і всі 22 роки прожив у Манчестері.

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У нинішньому сезоні Рашфорд провів 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 14-ма забитими м’ячами.

Також Факти ICTV писали, що хавбек збірної України Андрій Ярмоленко з’явився у різдвяному ролику англійського Вест Гема.

Фото: Marcus Rashford

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