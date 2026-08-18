До числа українських діячів, кандидатури яких розглядають для перепоховання на Національному пантеоні, належать голова Директорії УНР, головний отаман військ та флоту УНР Симон Петлюра та гетьман Української Держави Павло Скоропадський.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров у вівторок, 18 серпня.

Петлюру і Скоропадського можуть перепоховати в Національному пантеоні

– Окрім Коновальця, це мають бути Петлюра, Скоропадський, Мельник, – сказав Алфьоров журналістам.

Він зазначив, що наразі зарано остаточно визначати перелік людей, які будуть поховані в Національному пантеоні.

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Для ухвалення такого рішення необхідно сформувати спеціальну робочу групу або комісію. До її складу мають увійти представники громадянського суспільства та наукових інституцій.

– Тут говорити про те, хто буде похований у Національному пантеоні, ми не можемо і, очевидно, це буде неправильно, – зазначив директор УІНП.

Алфьоров пояснив, що Коновалець, Петлюра, Скоропадський та Мельник наразі розглядаються як постаті, яких українське суспільство визнає важливими для історії України.

– Пантеон – це про об’єднання, пантеон – це про різночасовість, – зауважив він.

Директор УІНП додав, що Національний пантеон має бути не лише кладовищем. Йдеться про місце для кількох десятків поховань та перепоховань людей, які жили у різні історичні періоди.

Нагадаємо, 15 серпня Алфьоров заявив, що наступним в Україні перепоховають представника вищого керівництва армії Української народної республіки (УНР). Наступні перепоховання планують провести ще у 2026 році.

У червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у 20 столітті.

25 травня на НВМК перепоховали полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник.

11 серпня у Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча, першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця. 18 серпня його перепоховали на НВМК.

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