Під час оформлення пенсії люди часто плутають трудовий та страховий стаж. Обидва поняття пов’язані з роботою, але означають різні речі.

Факти ICTV дізнавалися, чим відрізняються страховий і трудовий стаж та які періоди враховують під час призначення пенсії за віком.

Страховий і трудовий стаж: яка різниця

У ПФУ пояснили, що трудовий стаж — це період трудової діяльності людини, який підтверджується записами у трудовій книжці або іншими документами.

Зараз дивляться

Таке поняття переважно використовувалося до 1 січня 2004 року, коли набув чинності закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Тому під час підтвердження періодів роботи до цієї дати важливе значення мають документи про трудову діяльність.

Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та сплачувала внески.

Саме він сьогодні має ключове значення для призначення пенсії за віком. До страхового стажу можуть зараховуватися періоди роботи за трудовим договором, підприємницької діяльності та інші періоди, передбачені законодавством.

Отже, якщо коротко відповісти на запитання, яка різниця між страховим і трудовим стажем, то трудовий стаж підтверджує період роботи, а страховий пов’язаний із перебуванням людини в системі пенсійного страхування та нарахуванням страхових внесків.

Як враховують стаж до і після 2004 року

Для періодів роботи до 1 січня 2004 року діють правила, за якими трудову діяльність підтверджують відповідними документами. Це трудова книжка та записи у ній.

З 2004 року відомості про страховий стаж, нарахування та сплату внесків фіксуються в системі персоніфікованого обліку, яка входить до Реєстру застрахованих осіб.

Саме ці дані використовують під час визначення страхового стажу людини.

Тому майбутнім пенсіонерам варто не лише працювати офіційно, а й періодично перевіряти свій страховий стаж та інформацію про нарахування страхових внесків.

Чим трудовий стаж відрізняється від страхового: що змінилося з 2 серпня 2026 року

У ПФУ нагадали, що з 2 серпня 2026 року набули чинності зміни до законодавства про пенсійне страхування. Йдеться про зміни, внесені законом України № 4851-ІХ.

— Відтепер під час визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуться періоди роботи, за які роботодавець нарахував працівнику страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок та подав відповідну звітність. Навіть якщо ці страхові внески роботодавець не сплатив, — наголосили у ПФУ.

Для цього мають виконуватися дві умови, зокрема роботодавець повинен нарахувати внески у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок та подати відповідну звітність.

Тобто працівник не втратить страховий стаж лише через те, що роботодавець не виконав свій обов’язок і не перерахував уже нараховані внески.

Це важлива зміна саме для працівників, адже раніше несплата внесків роботодавцем могла створювати проблему із зарахуванням відповідного періоду до страхового стажу.

Тепер для визначення права на пенсію враховується не лише факт сплати, а й те, чи були внески належним чином нараховані та відображені у звітності.

Отже, страховий і трудовий стаж — не тотожні поняття, а з 2 серпня 2026 року правила зарахування окремих періодів роботи стали захищеними для працівників від недобросовісних роботодавців.

Навіть якщо роботодавець не перерахував внески, це саме по собі вже не означає, що людина втратить відповідний період страхового стажу. Хоча зарплата за цей перiод не буде враховуватися під час розрахунку пенсійних виплат.

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