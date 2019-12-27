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Факти / Спорт

Протистояння Світоліної та Халеп у топ-10 найкращих за підсумками десятиліття

Протистояння першої ракетки України Еліни Світоліної з румункою Сімоною Халеп потрапило до топ-10 протистоянь останнього десятиліття.

У рейтингу дуель тенісисток на дев’ятій позиції.

Читайте: Forbes назвав найбагатших спортсменів десятиліття

У липні 2019 року Світоліна поступилася Халеп у півфіналі Вімблдону, але взяла реванш на груповому етапі Підсумкового турніру WTA.

На першому місці списку протистояння сестер Серени та Вінус Вільямс.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла у фінал голосування за найкращий удар року від WTA.

Фото: Dreamstime, Getty Images

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