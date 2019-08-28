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Факти / Спорт

Голий родич розстріляв сім’ю знаменитого бейсболіста

У США молодий бейсболіст Блейк Бівенс, якого задтрифтував клуб MLB Тампа Бей Рейс, втратив сім’ю через збожеволілого родича.

Убийца семьи Блейка Бивенса

Трагедія сталася у штаті Вірджинія (США), коли 24-річного пітчера Тампа Бей Рейс Блейка Бівенса не було вдома.

19-річний швагер спортсмена на ім’я Метью Бернард вбив однорічну дитину, дружину та тещу Бівенса. Також вбивця застрелив собаку.

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Після вбивства трьох людей хлопець не мав наміру здаватися поліції, бігаючи голим містом. Перш ніж правоохоронці змогли заарештувати Бернарда, він став сексуально домагатися випадкового перехожого на парковці.

Бернарда змогли нейтралізувати лише за допомогою перцевого балончика та кийків.

Представники клубів Тампа та Монтгомері Бісквітс, за який виступав Бівенс, висловили співчуття спортсмену у зв’язку з втратою сім’ї.

Раніше бейсболісти Цинциннаті та Піттсбурга влаштували грандіозну бійку під час матчу регулярного чемпіонату MLB.

Фото: ChathamStarTribune/Matt Bell

Джерело: The Sun

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