Трагедія сталася у штаті Вірджинія (США), коли 24-річного пітчера Тампа Бей Рейс Блейка Бівенса не було вдома.

19-річний швагер спортсмена на ім’я Метью Бернард вбив однорічну дитину, дружину та тещу Бівенса. Також вбивця застрелив собаку.

Читайте: Найвищий бейсболіст світу в історії помер після нещасного випадку

Після вбивства трьох людей хлопець не мав наміру здаватися поліції, бігаючи голим містом. Перш ніж правоохоронці змогли заарештувати Бернарда, він став сексуально домагатися випадкового перехожого на парковці.

This is the brother in law of minor league baseball player Blake Bivens. He murdered Blake’s wife, child & mother in law.

It took dozens of officers to capture him yet he was taken alive.

Imagine if he was….

This is why Kap took a knee.

@8NEWS pic.twitter.com/3fk1HdpNTH

— The Shadow League (@ShadowLeague) August 28, 2019