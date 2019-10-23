Бразильський форвард Неймар не зміг відкрити власну автівку після походу до ресторану з партнерами по ПСЖ.

Біди бразильської зірки ПСЖ Неймара продовжуються. Спершу гравець не потрапив до тридцятки номінантів на нагороду Золотий м’яч, а тепер у власний автомобіль.

У понеділок форвард вирушив разом з одноклубниками Маркіньосом, Кевіном Траппом та Тіяго Сілвою на вечерю до одного з ресторанів Парижу.

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Дружина Сілви опублікувала в Instagram сторіз відео, на якому Неймар, якого трясло від холоду, після вечері намагався потрапити до власного Ferrari вартістю £250 тис.

Дівчина посміялася над недолугими спробами бразильця потрапити до авто і порадила йому потерти ключ, щоб пристрій спрацював.

Нагадаємо, стали відомі імена усіх номінантів на нагороду Золотий м’яч 2019.