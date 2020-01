Джордан Патрик наказала коллегу, который утверждал, что женщинам не место в тренировочном зале смешанных единоборств.

Мужчина негативно отреагировал на предложение тренера поспарринговать с Патрик.

Когда начался спарринг, Патрик хватило нескольких секунд, чтобы перевести соперника в партер и провести удушающий прием, заставив оппонента сдаться.

“A girl? C’mon man… Want to do my dishes?”

Famous last words… #FightLikeAGirlpic.twitter.com/mhZnoXwtW0

