Восени 2017 року Сільвіо Берлусконі продав ФК Мілан китайському консорціуму, а трохи пізніше клуб перейшов під керівництво американського інвестиційного фонду Elliot.

Невдовзі россонері стануть власністю глави LVMH Бернара Арно, який є третьою найбагатшою людиною світу і поступається лише Джеффу Безосу та Біллу Гейтсу. Його статок оцінюється в €85 млрд.

Арно є власником Louis Vuitton, Moet & Chandon, Dom Perignon, Hennessy і Dior.

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Про купівлю Арно міланського гранду повідомив у Twitter журналіст Лука Серафіні – він був першим, хто написав про попередній продаж клубу і першим повідомив про інтерес Арно щодо покупки Мілана.

Сума угоди не називається, але нинішні власники не хотіли розставатися з активами клубу через вклади у будівництво нового стадіону.

До речі, Серія А опублікувала на YouTube підбірку найкращих голів грудня у чемпіонаті Італії.

Источник: Luca Serafini