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Факти / Спорт

Україна дізналася суперників на груповій стадії Кубка Федерації

Жіноча збірна України з тенісу дізналася суперниць на груповому етапі Кубка Федерації в першій групі Євро-Африканської зони.

Українські тенісистки попали у групу А, де проти них зіграють збірні Хорватії та Болгарії.

Турнір відбудеться з 5 по 8 лютого в естонському Талліні.

Українська збірна на турнірі буде представлена: Еліною Світоліною, Даяною Ястремською, Катериною Козловою, Катериною Завацькою та Лесею Цуренко.

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Склад Хорватії: Яна Фетт, Тена Лукаш, Леа Бошкович, Дар’я Юрак.

Склад Болгарії: Вікторія Томова, Ізабелла Шінікова, Гергана Топалова, Петя Аршінкова.

До речі, протистояння першої ракетки України Еліни Світоліної з румункою Сімоною Халеп потрапило до топ-10 протистоянь останнього десятиліття.

Джерело: Федерація тенісу України

Фото: БТС

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