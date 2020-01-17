Бій МакГрегор – Серроне: прогноз букмекерів

Поєдинок МакГрегор – Серроне відбудеться у ніч на 19 січня в Лас-Вегасі на турнірі UFC 246 в рамках напівсередньої ваги.

Провідні світові та країнські букмекери бачать переможцем МакГрегора.

Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,27-1,33, на дострокову перемогу дається 1,44-1,53.

На перемогу Серроне – 3,30-3,80, на достроковий виграш – 4,50-8,0.

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Нагадаємо, МакГрегора є колишнім чемпіоном UFC у легкій та напівлегкій вазі, на його рахунку 21 перемога і чотири поразки в 25 боях за правилами змішаних єдиноборств.

Серроне виграв 36 поєдинків та 13 програв.

Для Макгрегора цей бій буде першим з жовтня 2018 року, коли він достроково програв чемпіону UFC в легкій вазі Хабібу Нурмагомедова. Щодо Серроне, то 36-річний американець програв два своїх останні бої.

Фото: Donald Cerrone