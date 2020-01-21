Ястремська з розгромної перемоги стартувала на Australian Open

Друга ракетка України Даяна Ястремська стартувала на другому для себе Australian Open з перемоги.

У матчі першого кола українка без проблем розібралася з переможницею кваліфікації Кайей Юван зі Словенії – 6:1, 6:1.

Матч тривав 56 хвилин. Ястремська у першому сеті взяла дві подачі суперниці, а в третьому зробила три брейки, не віддавши Юван жодної своєї подачі.

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За гру тенісистка жодного разу не подала на виліт, не допустила жодної подвійної помилки при двох у суперниці, допустила 18 невимушених помилок при 32 у суперниці, а також реалізувала п’ять із шести брейк-пойнтів.

У Кайі Юван не було за матч жодного брейк-пойнта.

До слова, на головній арені тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open, Rod Laver Arena, відкрилися два гендерно-нейтральних туалети.