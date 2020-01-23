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Челсі розчарувався у голкіпері, якого купив за €80 млн – The Times

Лондонський Челсі шукає іншого основного голкіпера після розчарування від гри футболіста збірної Іспанії Кепи Аррісабалаги.

Наставник аристократів Френк Лемпард незадоволений грою 25-річного воротаря в дербі з лондонським Арсеналом.

— Знаю, що все зараз зосереджені на Кепі, це спорт вищих досягнень. З його грою ногами він далеко вибивав м’яч і був близьким до втрат. Іноді це може змінити хід матчу. Безумовно, це те, про що він знає і над чим повинен працювати. І ми також повинні працювати, – сказав Лемпард після гри.

Наразі Челсі розглядає кандидатуру Ніка Поупа з Бернлі та Діна Хендерсона з Шеффілд Юнайтед. Однак права на останнього належать Манчестер Юнайтед, а керівництво манкуніанського клубу малоймовірно, що віддасть свого третього голкіпера конкурентам за четверте місце в АПЛ.

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Кепа Аррісабалага – є найдорожчим голкіпером світу. У 2018 році він перейшов з Атлетіка Більбао до Челсі за €80 млн. Контракт іспанця з лондонським клубом розрахований до літа 2025 року.

До речі, федерація футбольної статистики назвала найсильніші чемпіонати у 2019 році.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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