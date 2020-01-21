Федерація футбольної статистики назвала найсильніші чемпіонати у 2019 році

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визнала англійську Прем’єр-лігу найсильнішим чемпіонатом у світі за підсумками 2019 року.
АПЛ очолила рейтинг вперше з 2009 року. З 2010 року статус найкращої ліги світу за версією IFFHS був за іспанською Прімерою.
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Чемпіонат України з футболу за підсумками 2019 року посів 25-ту сходинку, обійшовши на один пункт російський. На 24-му місці розташувалася австрійська ліга.
Топ-10 найсильніших ліг світу за версією IFFHS:
- 1. Англія – 1287 очок
- 2. Бразилія – 1165
- 3. Іспанія – 1141
- 4. Італія – 939
- 5. Колумбія – 849
- 6. Португалія – 834
- 7. Франція – 818
- 8. Нідерланди – 790,5
- 9. Аргентина – 776
- 10. Німеччина – 765,5
Точну систему підрахунку очок не називають, але відомо, що вона включає в себе результати клубів на міжнародній арені.
Раніше Факти ICTV розповідали, що у Туреччині арбітр вилучив голкіпера після двох відбитих пенальті, тоді на ворота став польовий гравець і теж парирував удар з одинадцятиметрової позначки.
Джерело: IFFHS