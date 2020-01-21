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Факти / Спорт

Федерація футбольної статистики назвала найсильніші чемпіонати у 2019 році

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визнала англійську Прем’єр-лігу найсильнішим чемпіонатом у світі за підсумками 2019 року.

АПЛ очолила рейтинг вперше з 2009 року. З 2010 року статус найкращої ліги світу за версією IFFHS був за іспанською Прімерою.

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Чемпіонат України з футболу за підсумками 2019 року посів 25-ту сходинку, обійшовши на один пункт російський. На 24-му місці розташувалася австрійська ліга.

Топ-10 найсильніших ліг світу за версією IFFHS:

  • 1. Англія – 1287 очок
  • 2. Бразилія – 1165
  • 3. Іспанія – 1141
  • 4. Італія – 939
  • 5. Колумбія – 849
  • 6. Португалія – 834
  • 7. Франція – 818
  • 8. Нідерланди – 790,5
  • 9. Аргентина – 776
  • 10. Німеччина – 765,5

Точну систему підрахунку очок не називають, але відомо, що вона включає в себе результати клубів на міжнародній арені.

Раніше Факти ICTV розповідали, що у Туреччині арбітр вилучив голкіпера після двох відбитих пенальті, тоді на ворота став польовий гравець і теж  парирував удар з одинадцятиметрової позначки.

Джерело: IFFHS

Фото: Getty Images

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