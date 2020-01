Поєдинок Віктора Постола з володарем титулів WBC та WBA американцем Хосе Карлосом Раміресом мав пройти 1 лютого 2020 року у китайському місті Хайкоу. Однак через спалах коронавірусу у Китаї бій скасували.

Нову дату титульного поєдинку промоутерська компанія Top Rank повідомить пізніше.

Президент Top Rank Боб Арум зазначив, що найголовніше у сьогоднішній ситуації, яка склалася у світі – це зберегти здоров’я.

Top Rank Chairman Bob Arum: “The health and safety of our fighters and everyone working on the event is the most important thing. We hope the situation is brought under control soon. We look forward to staging events at Mission Hills Haikou in the very near future.”

— Top Rank Boxing (@trboxing) January 24, 2020