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Факти / Спорт

Бій Постола з Раміресом скасували через коронавірус

Поєдинок Віктора Постола з володарем титулів WBC та WBA американцем Хосе Карлосом Раміресом мав пройти 1 лютого 2020 року у китайському місті Хайкоу. Однак через спалах коронавірусу у Китаї бій скасували.

Нову дату титульного поєдинку промоутерська компанія Top Rank повідомить пізніше.

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Президент Top Rank Боб Арум зазначив, що найголовніше у сьогоднішній ситуації, яка склалася у світі – це зберегти здоров’я.

— Здоров’я та безпека наших бійців і всіх, хто працює над подією, – це найважливіше. Очікуємо, що ситуацію незабаром вдасться взяти під контроль. Сподіваємося на організацію бою в Mission Hills Haikou в найближчому майбутньому “.

Коронавірус зафіксували у Китаї наприкінці 2019 року. Наразі він розповсюдився на Південну Корею, США, Філіппіни, Японію та Велику Британію. Від вірусу у Китаї вже померли 25 людей.

Також Факти ICTV розповідали, як поширюється коронавірус nCoV світом.

Фото: Boxing Scene

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