Пишногруда рефері влаштувала фотосесію у бікіні перед Супербоулом

Пишногруда італійська рефері Клаудія Романі з нетерпінням чекає на фінальний матч за звання чемпіона НФЛ між Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

Романі з нагоди майбутнього Супербоулу влаштувала собі фотосесію на пляжі у рожевому бікіні.

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На знімках дівчина лежачи позує з м’ячем, який призначений для гри в американський футбол.

Фотосесія пройшла на знаменитому пляжі South Beach у Флориді.

Чи буде дівчина на самому матчі, який відбудеться у Маямі на Hard Rock Stadium – невідомо.

Романі має право судити матчі Серії А та Серії В. Раніше 37-річна арбітр зустрічалася з легендою Мілана Філіппо Індзагі. На її Instagram підписано 1 млн користувачів.

View this post on Instagram A post shared by Claudia Romani (@claudia_romani) on Mar 6, 2019 at 12:38pm PST

Раніше Факти ICTV розповідали про сексистський скандал, в який вляпався бельгійський велосипедист Свен Споормейкер. Чоловік розкритикував журналістку через її одяг, через який просвітлилися соски.

Фото: Claudia Romani, Splash News