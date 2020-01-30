Пишногруда рефері влаштувала фотосесію у бікіні перед Супербоулом

Пишногруда італійська рефері Клаудія Романі з нетерпінням чекає на фінальний матч за звання чемпіона НФЛ між Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.
Романі з нагоди майбутнього Супербоулу влаштувала собі фотосесію на пляжі у рожевому бікіні.
Читайте: Чарівна гольфістка з Китаю, яка стала секс-символом свого спорту
На знімках дівчина лежачи позує з м’ячем, який призначений для гри в американський футбол.
Фотосесія пройшла на знаменитому пляжі South Beach у Флориді.
Чи буде дівчина на самому матчі, який відбудеться у Маямі на Hard Rock Stadium – невідомо.
Романі має право судити матчі Серії А та Серії В. Раніше 37-річна арбітр зустрічалася з легендою Мілана Філіппо Індзагі. На її Instagram підписано 1 млн користувачів.
View this post on Instagram
Раніше Факти ICTV розповідали про сексистський скандал, в який вляпався бельгійський велосипедист Свен Споормейкер. Чоловік розкритикував журналістку через її одяг, через який просвітлилися соски.
Фото: Claudia Romani, Splash News