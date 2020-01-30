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Факти / Спорт

Пишногруда рефері влаштувала фотосесію у бікіні перед Супербоулом

Пишногруда італійська рефері Клаудія Романі з нетерпінням чекає на фінальний матч за звання чемпіона НФЛ між Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

Романі з нагоди майбутнього Супербоулу влаштувала собі фотосесію на пляжі у рожевому бікіні.

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На знімках дівчина лежачи позує з м’ячем, який призначений для гри в американський футбол.

Model Claudia Romani posed in a pink bikini on the beach to celebrate Super Bowl 2020

Фотосесія пройшла на знаменитому пляжі South Beach у Флориді.

The Italian-American model is preparing for the the clash between Kansas City Chiefs and San Francisco 49ers

Чи буде дівчина на самому матчі, який відбудеться у Маямі на Hard Rock Stadium – невідомо.

Romani posed at the famous South Beach in Florida holding an NFL ball

Романі має право судити матчі Серії А та Серії В. Раніше 37-річна арбітр зустрічалася з легендою Мілана Філіппо Індзагі. На її Instagram підписано 1 млн користувачів.

 

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Раніше Факти ICTV розповідали про сексистський скандал, в який вляпався бельгійський велосипедист Свен Споормейкер. Чоловік розкритикував журналістку через її одяг, через який просвітлилися соски.

Фото: Claudia Romani, Splash News

Джерело: The Sun

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