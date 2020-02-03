Модель Келлі Кей хотіла повторити вчинок Instagram-моделі Кінсі Воланскі, яка прорвалася на поле під час фінального матчу Ліги чемпіонів 2019 між Ліверпулем та Тоттенгемом. Це додало Воланскі кілька мільйонів підписників в соцмережах та своєрідну славу.

На арені Hard Rock Stadium у Маямі це “досягнення” намагалася повторити модель Келлі Кей у першій чверті Супербоула. Однак білявій красуні втілити задумане завадили стюарди, які повалили Кей на газон.

Woman tries to get onto field at Super Bowl 54https://t.co/WdkSZmnUXP pic.twitter.com/FR4BtyFLks — PIX11 News (@PIX11News) February 3, 2020

Пізніше модель арештували. Про інші подробиці за фактом інциденту не повідомляють.

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На сторінці дівчини в Instagram чимало оголених фото, якими вона любить ділитися зі своїми підписниками. Наразі у Кей майже 280 тис. фоловерів.











































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Фото: Kelly Kay