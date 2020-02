Модель Келлі Кей хотіла повторити вчинок Instagram-моделі Кінсі Воланскі, яка прорвалася на поле під час фінального матчу Ліги чемпіонів 2019 між Ліверпулем та Тоттенгемом. Це додало Воланскі кілька мільйонів підписників в соцмережах та своєрідну славу.

На арені Hard Rock Stadium у Маямі це “досягнення” намагалася повторити модель Келлі Кей у першій чверті Супербоула. Однак білявій красуні втілити задумане завадили стюарди, які повалили Кей на газон.

Woman tries to get onto field at Super Bowl 54https://t.co/WdkSZmnUXP pic.twitter.com/FR4BtyFLks

— PIX11 News (@PIX11News) February 3, 2020