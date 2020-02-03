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Факти / Спорт

Майже вдалося: пишногруда модель намагалася прорватися на поле на Супербоулі (18+)

Модель Келлі Кей хотіла повторити вчинок Instagram-моделі Кінсі Воланскі, яка прорвалася на поле під час фінального матчу Ліги чемпіонів 2019 між Ліверпулем та Тоттенгемом. Це додало Воланскі кілька мільйонів підписників в соцмережах та своєрідну славу.

На арені Hard Rock Stadium у Маямі це “досягнення” намагалася повторити модель Келлі Кей у першій чверті Супербоула. Однак білявій красуні втілити задумане завадили стюарди, які повалили Кей на газон.

Пізніше модель арештували. Про інші подробиці за фактом інциденту не повідомляють.

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На сторінці дівчини в Instagram чимало оголених фото, якими вона любить ділитися зі своїми підписниками. Наразі у Кей майже 280 тис. фоловерів.

  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
  • Модель Келли Кей
Майже вдалося: пишногруда модель намагалася прорватися на поле на Супербоулі (18+) / 11 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про китайську гольфістку Лілу Муні Хі, яка стала секс-символом свого спорту.

Фото: Kelly Kay

Джерело: New York Post

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