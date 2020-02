Деле Аллі можуть дискваліфікувати за жарт про коронавірус

Півзахисник Тоттенгем Готспур Деле Аллі вляпався у серйозний скандал.

9 лютого в лондонському аеропорту Гітроу футболіст виклав скандальне відео в соцмережі Snapchat. У ролику Деле з маскою на обличчі висміює епідемію коронавірусу, знімаючи при цьому чоловіка азіатської зовнішності, який кашляє.

Після цього футболіст перевів камеру на пляшечку з антисептичним засобом для рук, написавши під роликом: Цьому вірусу треба бути швидшим, щоб дістатися до мене.

Tottenham Hotspur midfielder Dele Alli has apologised after appearing to mock an Asian man and making jokes about the #coronavirus outbreak.

