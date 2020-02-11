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Факти / Спорт

Деле Аллі можуть дискваліфікувати за жарт про коронавірус

Півзахисник Тоттенгем Готспур Деле Аллі вляпався у серйозний скандал.

9 лютого в лондонському аеропорту Гітроу футболіст виклав скандальне відео в соцмережі Snapchat. У ролику Деле з маскою на обличчі висміює епідемію коронавірусу, знімаючи при цьому чоловіка азіатської зовнішності, який кашляє.

Після цього футболіст перевів камеру на пляшечку з антисептичним засобом для рук, написавши під роликом: Цьому вірусу треба бути швидшим, щоб дістатися до мене.

Таким чином Деле Аллі посміявся над вірусом, від якого померло більше 1 тис. людей в Китаї.

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Футболіст швидко зрозумів, що накоїв та вибачився. Також свої вибачення він опублікував у китайській соцмережі Weibo. Однак його вибачення користувачі назвали фальшивими.

Пізніше стало відомо, що за справу взялося керівництво англійського футболу – FA запросила у Деле офіційний коментар щодо відео.

Якщо Деле і не дискваліфікують, то штраф футболісту точно світить.

Нагадаємо, Тоттенгем вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії, обігравши Саутгемптон.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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