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Факти / Спорт

Ferrari представила болід Формули-1 для сезону 2020 року

В італійському місті Реджо-Емілія в театрі Ромоло Валлі, який побудований у 1857 році, відбулася презентація нового боліда стайні Scuderia Ferrari.

Новий болід отримав індекс SF 1000 на честь тисячної гонки, яку Ferrari проведе в Формулі-1 в цьому сезоні.

Автомобіль традиційного червоного кольору. На трасі болід вперше з’явиться 17 лютого, в перший день передсезонних тестів, які пройдуть у Барселоні.

Читайте: Haas першим у Формулі-1 презентував болід на сезон 2020

На сезон 2020 склад пілотів Scuderia Ferrari залишився незмінним – за команду продовжать виступати Шарль Леклер та Себастьян Феттель.

Перший етап Формули-1 стартує Гран-прі в австралійському Мельбурні з 13 по 15 березня.

У минулому сезоні у загальному заліку італійська команда посіла другу сходинку, поступившись чемпіонством Mercedes, а пілот німецької команди Льюїс Гемілтон вшосте у кар’єрі став чемпіоном Формули-1.

Фото: Scuderia Ferrari

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