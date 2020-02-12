В італійському місті Реджо-Емілія в театрі Ромоло Валлі, який побудований у 1857 році, відбулася презентація нового боліда стайні Scuderia Ferrari.
Новий болід отримав індекс SF 1000 на честь тисячної гонки, яку Ferrari проведе в Формулі-1 в цьому сезоні.
Good morning, #Tifosi #SF1000 #essereFerrari pic.twitter.com/h3gvnL3f3k
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 12, 2020
Автомобіль традиційного червоного кольору. На трасі болід вперше з’явиться 17 лютого, в перший день передсезонних тестів, які пройдуть у Барселоні.
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На сезон 2020 склад пілотів Scuderia Ferrari залишився незмінним – за команду продовжать виступати Шарль Леклер та Себастьян Феттель.
2020. New decade, same goal.
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— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020
Перший етап Формули-1 стартує Гран-прі в австралійському Мельбурні з 13 по 15 березня.
У минулому сезоні у загальному заліку італійська команда посіла другу сходинку, поступившись чемпіонством Mercedes, а пілот німецької команди Льюїс Гемілтон вшосте у кар’єрі став чемпіоном Формули-1.
Фото: Scuderia Ferrari