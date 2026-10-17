Вибухи у Харкові 17 жовтня: росіяни вдарили балістикою, є постраждалі
Потужні вибухи в Харкові пролунали ввечері 17 жовтня. Росіяни завдали балістичного удару по межі Слобідського та Основʼянського районів, є постраждалі.
Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи в Харкові 17 жовтня: які наслідки
– Влучання ворожої балістики по Слобідському району. Наслідки уточнюємо, – написав Терехов.
Очільник ОВА додав, що в результаті атаки постраждали двоє чоловіків 66 та 42 років. Вони отримали поранення у Слобідському районі та були госпіталізовані.
Ігор Терехов уточнив, що удар балістикою прийшовся по межі двох районів – Слобідського та Основʼянського. Наразі відомо про трьох поранених. За інофрмацією Синєгубова, 26-річна жінка постраждала в Основʼянському районі.
Згодом стало відомо про четверту постраждалу: 25-річна дівчина звернулася по допомогу до лікарів. В неї діагностували гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо, вчора ввечері російські військові атакували Харків дронами. Були зафіксовані влучання у Слобідському та Немишлянському районах міста. Постраждали п’ятеро людей.
Уранці 16 жовтня були влучання у Шевченківському, Індустріальному та Основ’янському районах міста.
Унаслідок ранкової атаки на Харків загинуло двоє людей, 19 постраждали. Десятеро були госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.
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