Президент США Дональд Трамп запевнив, що не погоджуватиме остаточних домовленостей щодо війни в Україні без участі українського президента Володимира Зеленського.

Про це Трамп повідомив у коментарі кореспонденту NBC News.

Трамп не прийматиме рішень щодо війни без Зеленського

Американський президент наголосив, що будь-які фінальні домовленості щодо війни мають передбачати участь української сторони.

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Таку заяву Трамп зробив після заяви Володимира Зеленського про те, що він не був присутній під час переговорів у Китаї. Український президент наголосив, що за таких обставин жодні рішення не мали ухвалюватися.

Дональд Трамп погодився з цією позицією та підтримав думку про те, що домовленості щодо України не можуть досягатися без участі Києва.

– Я б не приймав жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без Зеленського, адже він є главою цієї країни, тож я б так не вчинив, – процитував журналіст коментар Трампа.

Що відомо про зустрічі Трампа у Китаї

У четвер, 19 листопада, президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та глава Кремля Володимир Путін провели тристоронню зустріч у Китаї.

Перед цим того самого дня Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним.

Американський президент високо оцінив результати тристоронніх переговорів із лідерами Китаю та Росії Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним.

– Гадаю, це було на 12. За шкалою від нуля до 10, я б оцінив це на 12. Все пройшло чудово… Вдалося налагодити фантастичні стосунки, – сказав Трамп.

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