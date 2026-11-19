Трамп заявив, що не ухвалюватиме рішень щодо війни в Україні без ЗеленськогоДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Дональд Трамп заявив, що не ухвалюватиме остаточних рішень щодо війни в Україні без Володимира Зеленського.
- Президент США наголосив, що будь-які фінальні домовленості потребують безпосередньої участі української сторони.
Президент США Дональд Трамп запевнив, що не погоджуватиме остаточних домовленостей щодо війни в Україні без участі українського президента Володимира Зеленського.
Про це Трамп повідомив у коментарі кореспонденту NBC News.
Трамп не прийматиме рішень щодо війни без Зеленського
Американський президент наголосив, що будь-які фінальні домовленості щодо війни мають передбачати участь української сторони.
Таку заяву Трамп зробив після заяви Володимира Зеленського про те, що він не був присутній під час переговорів у Китаї. Український президент наголосив, що за таких обставин жодні рішення не мали ухвалюватися.
Дональд Трамп погодився з цією позицією та підтримав думку про те, що домовленості щодо України не можуть досягатися без участі Києва.
– Я б не приймав жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без Зеленського, адже він є главою цієї країни, тож я б так не вчинив, – процитував журналіст коментар Трампа.
Що відомо про зустрічі Трампа у Китаї
У четвер, 19 листопада, президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та глава Кремля Володимир Путін провели тристоронню зустріч у Китаї.
Перед цим того самого дня Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним.
Американський президент високо оцінив результати тристоронніх переговорів із лідерами Китаю та Росії Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним.
– Гадаю, це було на 12. За шкалою від нуля до 10, я б оцінив це на 12. Все пройшло чудово… Вдалося налагодити фантастичні стосунки, – сказав Трамп.