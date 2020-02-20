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Факти / Спорт

Севілья відправила свого віце-капітана в клуб з китайського Уханя

Іспанська Севілья оголосила про трансфер Даніела Каррісу в китайський клуб Ухань Чжоер.

Подробиці трансферу не розголошуються.

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31-річний Каррісу виступав за нервіонців протягом 6,5 сезонів, провівши за клуб 167 ігор. За цей час португальський футболіст разом з командою виграв три трофеї Ліги Європи (2013/14, 2014/15, 2015/15).

Ухань Чжоер базується в місті Ухань, де розпочався спалах коронавірусу у грудні 2019 року. На даний момент від хвороби загинуло понад 2 тис. осіб, заражені – більше 75 тис.

Раніше через спалах коронавірусу Міжнародна автомобільна федерація (FIA) ухвалила рішення перенести етап чемпіонату Формули-1 Гран-прі Макао.

Джерело: FC Sevilla

Фото: FC Sevilla

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