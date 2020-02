Іспанська Севілья оголосила про трансфер Даніела Каррісу в китайський клуб Ухань Чжоер.

Подробиці трансферу не розголошуються.

31-річний Каррісу виступав за нервіонців протягом 6,5 сезонів, провівши за клуб 167 ігор. За цей час португальський футболіст разом з командою виграв три трофеї Ліги Європи (2013/14, 2014/15, 2015/15).

