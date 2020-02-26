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Факти / Спорт

У Саудівській Аравії створять жіночу футбольну лігу

Принц королівської династії Саудівської Аравії Халед бін Аль-Валід бін Талала розповів, що у країні створять жіночу футбольну лігу.

— Запуск жіночої футбольної ліги Саудівської Аравії – це ще один важливий крок вперед для майбутнього нашої країни, нашого здоров’я, нашої молоді і амбіцій, щоб кожен спортсмен був визнаний і вихований в повній мірі, – зазначив бін Талала.

Призовий фонд першого в історії жіночого футбольного чемпіонату Саудівської Аравії складе близько $133 тис. Більшість ігор планується у першому сезоні провести в Ер-Ріяді, Джидді та Ед-Даммамі.

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Варто відзначити, що ще нещодавно жінкам у Саудівській Аравії заборонялося займатися публічним спортом, але ситуація почала змінюватися через тиск на країну різних світових організацій.

Раніше у Саудівській Аравії дозволили жінкам самостійно подорожувати.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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