Матчі 1/2 фіналу Кубка Італії перенесли через коронавірус

Матч-відповідь в рамках 1/2 фіналу Кубка Італії між Ювентусом та Міланом, який мав відбутися 4 березня, перенесли через загрозу поширення коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що зустріч команд може пройти без глядачів. Нову дату проведення матчу оголосять згодом.

В першому матчі на Сан-Сіро россонері та б’янконері розійшлися нічиєю з рахунком 1:1. В 1/4 фіналу Кубка Італії Ювентус обіграв Рому (3:1), а Мілан подужав Торіно (4:2).

Читайте: Від Євро-2020 до кінофестивалів: які події можуть скасувати через коронавірус

Слідом за грою в Турині вирішили перенести також другий півфінальний матч Кубка Італії, який мав відбутися у Неаполі на Сан-Паоло між Наполі та міланським Інтером. Їхня зустріч була запланована на 5 березня.

У першому матчі Наполі здобув мінімальну перемогу над Інтером у Мілані з рахунком 1:0.

Чинним володарем Кубка Італії є римський Лаціо, який не зумів захистити титул, поступившись у чвертьфіналі Наполі.

Нагадаємо, англійський Ньюкасл Юнайтед заборонив персоналу та футболістам рукостискання на базі клубу.

Джерело: La Gazzetta dello Sport