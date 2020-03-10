Матч Вольфсбург — Шахтар відбудеться без вболівальників

Матч Вольфсбург – Шахтар в рамках першої гри 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20 пройде без вболівальників.

Причиною такого рішення стало розповсюдження коронавірусу територією Німеччини. Відповідне рішення було ухвалене міською радою та футбольним клубом.

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Зустріч вовків та гірників пройде на Фольксваген Арена у четвер, 12 березня. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

— Ми шкодуємо про відповідне рішення, але хочемо діяти максимально ретельно та в інтересах усіх, – заявив виконавчий директор ФК Вольфсбург Тім Шумахер.

Das Europa-League-Achtelfinalhinspiel gegen @FCShakhtar wird ohne Zuschauer stattfinden. Ticketpreise werden erstattet. https://t.co/oVFcpzzJ5g#WOBDON #VfLWolfsburg pic.twitter.com/qUMlWuwOhY — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 10, 2020

Також у клубі заявили, що невдовзі повернуть гроші за придбані раніше квитки на цю гру.

Таким чином, відразу шість поєдинків 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть за пустих трибун. Це стосується наступних матчів: Копенгаген – Істанбул Башакшехір, Базель – Айнтрахт Франкфурт, Севілья – Рома, Олімпіакос – Вулвергемптон, Хетафе – Інтер.

Також три матчі-відповіді у Лізі чемпіонів зіграють без глядачів (Барселона – Наполі, ПСЖ – Боруссія Дортмунд, Валенсія – Аталанта).

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами та календарем матчів Ліги Європи-2019/20.

Джерело: VFL Wolfsburg