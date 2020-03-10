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Матч Польща — Україна пройде без глядачів

Товариська гра між збірними Польщі та України на Сілезькому стадіоні пройде без глядачів через спалах коронавірусу.

Про це повідомив генеральний секретар Польського футбольного союзу Мачей Савіцкий на своїй сторінці у Twitter.

— Матчі Польща – Фінляндія у Вроцлаві та Польща – Україна у Хожуві відбудуться без глядачів та транслюватимуться по телебаченню, – написав Савіцкій.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що всі масові заходи на території Польщі скасували через поширення коронавірусу у Європі.


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Матч Польща – Україна відбудеться 31 березня у Хожуві.

Раніше стало відомо, що збірна України проти Франції на Сен-Дені також зіграє на пустому Стад де Франс.

Джерело: Maciej Sawicki

Джерело: Gazeta Wyborcza

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