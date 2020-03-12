У Греції запалили олімпійський вогонь

У Греція відбулася офіційна церемонія запалювання вогню XXXII Олімпійських ігор. Через спалах коронавірусу у Європі її вирішили провести за закритими дверима.

Традиційно дійство пройшло у грецькій Олімпії. Цьогоріч факел запалювали від сонячних променів за допомогою увігнутого (параболічного) дзеркала.

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Подію відвідали президент Греції Прокопіс Павлопулос, глава МОК Томас Бах та інші чиновники.

— Вперше з 1984 року Олімпійський вогонь запалювався без глядачів. Були присутні тільки кілька десятків акредитованих офіційних осіб, – повідомили у МОК.

Олімпійські ігри у Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня, Паралімпійські ігри – з 25 серпня по 6 вересня.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету вважає, що наразі немає необхідності переносити Олімпійські ігри у Токіо.

Джерело: Olympics