У Греції запалили олімпійський вогонь

У Греція відбулася офіційна церемонія запалювання вогню XXXII Олімпійських ігор. Через спалах коронавірусу у Європі її вирішили провести за закритими дверима.

Традиційно дійство пройшло у грецькій Олімпії. Цьогоріч факел запалювали від сонячних променів за допомогою увігнутого (параболічного) дзеркала.

Читайте: Надія України у Токіо-2020: Ярослава Магучіх про рекорди, мрії та шанувальників

Подію відвідали президент Греції Прокопіс Павлопулос, глава МОК Томас Бах та інші чиновники.

The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020