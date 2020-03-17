В Україні призупинено усі турніри з футболу через коронавірус

З 18 березня усі змагання з футболу та футзалу в Україні будуть припинені у зв’язку з введенням в Україні обмежувальних заходів через коронавірус.

Таке рішення ухвалив Виконавчий комітет УАФ. Заборона на проведення змагань безстрокова.

Отже, в Україні призупиняються матчі УПЛ, Кубка України, U-21 і U-19 УПЛ, ПФЛ, Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу, ДЮФЛУ, футзальних дитячо-юнацьких змагань і змагань серед команд дівчат у всіх вікових категоріях, всіх змагань із футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

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Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи можуть перенести через поширення коронавірусу.