Шевченко прокоментував перенесення Євро-2020 та дав поради під час карантину

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко привітав рішення УЄФА перенести чемпіонат Європи на 2021 рік через ситуацію з поширенням коронавірусу у світі.

— Я дуже підтримую це рішення, більше того, вітаю такі засоби, це дуже правильно. Спорт повинен відійти в сторону, коли йдеться про загрозу здоров’ю чи навіть життю людей. Це спричинить незручності, безумовно, але ми повинні усвідомлювати, що це загальносвітова проблема. І лише спільними зусиллями її можна подолати, – сказав Шевченко.

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Також головний тренер синьо-жовтих дав кілька порад, що робити у нинішній ситуації, що склалася.

— Мої поради прості, потрібно поводитися дисципліновано, з відповідальністю ставитися до тих порад, які видають медики, з розумінням дослухатися до рекомендацій та заходів влади. Стежити за особистою гігієною і продовжувати вести здоровий спосіб життя, – додав тренер.

Нагадаємо, спершу Євро-2020 мало пройти з 12 червня до 12 липня. Через загрозу коронавірусної інфекції УЄФА ухвалив рішення перенести турнір на 2021 рік.