Спортивний психолог Стів Поуп, який працює з багатьма футболістами англійської Прем’єр-ліги, розповів, що гравці не знають, чим розрадити себе під час карантину, і тероризують його телефонними дзвінками.

Стів Поуп розповів, що футболістам, особливо зірковим, потрібно грати перед натовпами глядачів. Їм потрібен режим, під час якого вони постійно тренуються і готуються до ігор.

Вони роблять одне і те ж щодня, і без тренувань не можуть жити нормальним життям. Відтоді, як влада закрила гравців на карантин, його телефон не припиняв дзвонити.

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Футболісти не знають, чим себе зайняти. Хоча у гравців АПЛ дуже багато грошей, і, на перший погляд, їм не потрібно ні про що турбуватися, Але їм відчайдушно не вистачає матчів, заповнених стадіонів, де вони відчувають себе богами.

Також Поуп розповів, що один гравець йому зателефонував і сказав, що від нудьги на карантині переспав із сестрою дружини.

Психолог зазначив, що багато футболістів ліниві з психологного погляду. Ті, з ким він вже поговорив, страждають від стресу та депресії. Деякі спустошені, тому що не знають не лише дату наступного матчу, а й те, коли вони повернуться до тренувань зі своїми партнерами по команді

Стів Поуп працював і працює з футболістами з Манчестер Юнайтед, Бернлі, Блекпула, Рейнджерс, Престона, Флітвуд Таун і Данді. Також з футболістами одного з лондонських клубів.

Нагадаємо, клуби англійської Прем’єр-ліги будуть змушені виплатити бродкастерам понад €300 млн, якщо сезон АПЛ не дограють.