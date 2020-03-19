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Факти / Спорт

Екс-футболіст Кардіффа Віттінгем помер після падіння у пабі

Пітер Віттінгем помер на 36-му році життя.

Смерть екс-футболіста Кардіфф Сіті та Астон Вілли підтвердила прес-служба лазурних пташок.

— З великим жалем ми повідомляємо, що Пітер Віттінгем помер у віці 35 років. Новина про раптовий відхід Пітера нас шокувала. Наші думки зараз з його дружиною Амандою та їхнім маленьким сином.

Віттінгем перед смертю близько тижня провів в лікарні. Він отримав травму голови після падіння зі сходів у пабі 7 березня під час перегляду матчу Англії з Вельсом в рамках Кубка Шести націй з регбі.

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Футболіст провів 459 матчів за Кардіфф Сіті, в яких забив 98 голів. Хавбек завершив кар’єру влітку 2018 року.

Нагадаємо, в Іспанії від коронавірусу помер 21-річний футболіст Франциско Гарсія.

Джерело: Cardiff City

Фото: Dreamstime

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