Пітер Віттінгем помер на 36-му році життя.

Смерть екс-футболіста Кардіфф Сіті та Астон Вілли підтвердила прес-служба лазурних пташок.

— З великим жалем ми повідомляємо, що Пітер Віттінгем помер у віці 35 років. Новина про раптовий відхід Пітера нас шокувала. Наші думки зараз з його дружиною Амандою та їхнім маленьким сином.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35. Club Statement: https://t.co/SGYOx4L2x2 pic.twitter.com/cvkfhRkP1N — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) March 19, 2020

Віттінгем перед смертю близько тижня провів в лікарні. Він отримав травму голови після падіння зі сходів у пабі 7 березня під час перегляду матчу Англії з Вельсом в рамках Кубка Шести націй з регбі.

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Футболіст провів 459 матчів за Кардіфф Сіті, в яких забив 98 голів. Хавбек завершив кар’єру влітку 2018 року.

Нагадаємо, в Іспанії від коронавірусу помер 21-річний футболіст Франциско Гарсія.

Джерело: Cardiff City