Греція передала Японії олімпійський вогонь Ігор-2020

Греція передала олімпійський вогонь оргкомітету XXXII літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Урочиста церемонія відбулася в Афінах на Панафінейському стадіоні. Вперше подія минула без гостей, глядачів та журналістів через профілактику поширення коронавірусу у світі. Захід навіть не відвідала президент Греції Катерина Сакелларопулу.

В естафеті вогню взяли участь лише двоє грецьких спортсменів – олімпійські чемпіони Катерина Стефаніді та Лефтеріс Петруніс, котрі запалили вівтар на стадіоні.

Дивіться: У Греції запалили олімпійський вогонь

Японські спортсмени від поїздки до Греції відмовилися, записавши коротке відеопривітання.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020

Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020