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Факти / Спорт

Греція передала Японії олімпійський вогонь Ігор-2020

Греція передала олімпійський вогонь оргкомітету XXXII літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Урочиста церемонія відбулася в Афінах на Панафінейському стадіоні. Вперше подія минула без гостей, глядачів та журналістів через профілактику поширення коронавірусу у світі. Захід навіть не відвідала президент Греції Катерина Сакелларопулу.

Греция Олимпийский огонь 2020

Фото: Getty Images

В естафеті вогню взяли участь лише двоє грецьких спортсменів – олімпійські чемпіони Катерина Стефаніді та Лефтеріс Петруніс, котрі запалили вівтар на стадіоні.

Дивіться: У Греції запалили олімпійський вогонь

Японські спортсмени від поїздки до Греції відмовилися, записавши коротке відеопривітання.

Замість 55 артистів, які мали брати участь у театральній виставі, на стадіон вийшли лише дві жриці, які після короткої естафети вогню передали його главі НОК Греції та члену МОК Спіросу Капралосу, а той представнику оргкомітету Токіо-2020 Наоко Імото.

Олімпійські ігри у Токіо мають відбутися з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет не збирається переносити Олімпійські ігри 2020.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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