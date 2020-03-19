Греція передала Японії олімпійський вогонь Ігор-2020

Греція передала олімпійський вогонь оргкомітету XXXII літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо.
Урочиста церемонія відбулася в Афінах на Панафінейському стадіоні. Вперше подія минула без гостей, глядачів та журналістів через профілактику поширення коронавірусу у світі. Захід навіть не відвідала президент Греції Катерина Сакелларопулу.
В естафеті вогню взяли участь лише двоє грецьких спортсменів – олімпійські чемпіони Катерина Стефаніді та Лефтеріс Петруніс, котрі запалили вівтар на стадіоні.
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Японські спортсмени від поїздки до Греції відмовилися, записавши коротке відеопривітання.
The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020
Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ
— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020
Замість 55 артистів, які мали брати участь у театральній виставі, на стадіон вийшли лише дві жриці, які після короткої естафети вогню передали його главі НОК Греції та члену МОК Спіросу Капралосу, а той представнику оргкомітету Токіо-2020 Наоко Імото.
Олімпійські ігри у Токіо мають відбутися з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет не збирається переносити Олімпійські ігри 2020.