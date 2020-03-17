Міжнародний олімпійський комітет (МОК) продовжить готуватися до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо попри пандемію коронавірусу.

— Ми солідарні з усім світом в тому, щоб зробити все необхідне для запобігання подальшого поширення Covid-19. МОК як і раніше націлений на проведення Ігор-2020 у Токіо. На цьому етапі немає потреби ухвалювати будь-які кардинальні рішення. МОК закликає усіх спортсменів продовжити підготовку до Олімпійських ігор в Токіо. Ми продовжимо стежити за ситуацією, – йдеться у заяві МОК.

Також повідомляється, що в середині лютого була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли представники МОК, Всесвітньої організації охорони здоров’я, оргкомітету Токіо-2020, влади Японії та Токіо. Її мета стежити за ситуацією довкола коронавірусу.

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Ігри повинні пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Раніше легкоатлети Великої Британії просили МОК відкласти Олімпіаду-2020 через пандемію коронавірусу.

Джерело: Olympic