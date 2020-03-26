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Факти / Спорт

Сантьяго Бернабеу перетворять на склад для медикаментів під час пандемії

Керівництво стадіону мадридського Реала Сантьяго Бернабеу надасть приміщення для зберігання медикаментів, необхідних для боротьби з пандемією коронавірусу.

Медикаменти зберуть за благодійні кошти від різних організацій та підприємств.

— Мадридський Реал у співпраці з Вищою радою спорту (CSD) запускає в Мадриді проект з постачання та розподілу стратегічних предметів медичного призначення, які використовуватимуть для боротьби з пандемією Covid-19.

Всі зібрані запаси передадуть органам охорони здоров’я Іспанії, – йдеться в заяві Реала.

Також керівництво Реала оголосило про початок збору пожертв. Усі зібрані кошти направлять до Міністерства охорони здоров’я Іспанії.

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Перший випадок зараження коронавірусом в Іспанії зафіксували 31 січня. Нині в королівстві виявлено понад 40 тис. хворих, понад 2,5 тис. осіб померли.

До речі, боєць ММА Конор МакГрегор анонсував, що закупить для ірландських медиків, які безпосередньо борються з розповсюдженням коронавірусу, захисне обладнання на суму €1 млн.

Джерело: FC Real Madrid

Фото: Dreamstime

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