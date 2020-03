Стадіон Маракана переобладнають на польовий шпиталь

Легендарний стадіон Маракана в Ріо-де-Жанейро перетворять на польовий шпиталь для хворих на вірус Covid-19.

На домашньому стадіоні Фламенго вже проводяться необхідні роботи щодо переобладнання. Також тимчасові госпіталі розгорнули на стадіонах бразильських клубів Корінтіанса, Сан-Паулу, Ботафого та Сантоса – клуби самі висловили відповідне бажання.

Маракана вміщує 78 тис. глядачів. За останнє десятиліття арена приймала такі події: фінал чемпіонату світу з футболу 2014 року та літні Олімпійські ігри 2016 року.

