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Факти / Спорт

22-річний екс-футболіст Аякса Нурі вийшов з коми, в якій знаходився два роки

Колишній гравець амстердамського Аякса Абдельхак Нурі вийшов з коми, в якій перебував протягом двох років та восьми місяців.

Абдельхак Нури

Фото: Getty Images

22-річний нідерландець реагує на оточення і може перебувати в інвалідному кріслі.

— Він розуміє, де знаходиться, він повернувся у звичне середовище, він з сім’єю. Абдельхак більше не у комі, він прийшов до тями. Він не встає з ліжка, адже прикутий до нього і все ще сильно залежить від нас, – розповів брат футболіста.

Нагадаємо, Нурі втратив свідомість під час товариського матчу з німецьким Вердером 8 червня 2017 року. Футболіста доставили в лікарню, де у нього діагностували серцеву аритмію з безповоротними наслідками для головного мозку.

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Дослідження показували, що велика частина його мозку не функціонує і шанси на відновлення найважливіших функцій дорівнюють нулю.

Також Факти ICTV розповідали, що фанати назвали 50 найвеличніших спортсменів усіх часів.

Джерело: Voetbal International

Фото: Getty Images

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